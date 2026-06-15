Daniel Udrescu: PFA, patrimoniul de afectațiune și taxarea inversă în TVA. Poate lipsa codului de TVA din preambulul actului să anuleze realitatea economică a tranzacției?

Poate lipsa codului de TVA din preambulul unui act să răstoarne realitatea economică a unei tranzacții? Analiza semnată de Daniel Udrescu explică de ce distincția dintre patrimoniul personal și patrimoniul de afectațiune al PFA-ului este esențială în aplicarea taxării inverse și cum interpretările eronate pot genera consecințe fiscale semnificative.

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