Prima vizită externă a premierului Vasile Tofan: întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan

Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a fost primit astăzi la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, cu prilejul primei sale vizite externe de la preluarea mandatului. Întrevederea a avut o puternică semnificație politică și diplomatică, reconfirmând relația specială dintre cele două state și direcțiile de cooperare pentru perioada următoare.

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