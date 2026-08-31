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Economie· 1 min citire
Deficitul bugetar a scăzut cu 37% în primele șapte luni din 2026. Anunțul Ministerului Finanțelor
Ministerul Finanțelor Publice
Publicat31 aug. 2026, 09:21
SursăRealitatea.net
Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat, după primele șapte luni ale anului 2026, cu un deficit de 48,08 miliarde de lei, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanțelor.
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