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Săptămână decisivă pentru Ilie Bolojan, premierul interimar ar putea fi citat la DNA

Premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat31 aug. 2026, 09:39
SursăRealitate Plus

Săptămână decisivă pentru Ilie Bolojan! Premierul ar putea ajunge săptămâna aceasta în fața anchetatorilor DNA, pentru a da explicații în dosarul în care fostul general adjunct al Guvernului este cercetat pentru presupusă complicitate la trafic de influență. Deocamdată, Guvernul susține că Bolojan nu a fost citat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, premierul Ilie Bolojan nu a fost citat la DNA, nici la Iași, nici la București, anunță Realitatea Plus.

Cristina Trăilă, fostă secretară generală adjunctă a Executivului, este acuzată că s-ar fi implicat în sprijinirea unui om de afaceri pentru obținerea de despăgubiri și, mai mult decât atât, pentru schimbarea din funcție a unui director al ANSVSA.

De altfel, la o zi după ce a fost audiată, Trăilă și-a anunțat demisia din Guvern, explicând că este nevinovată și că a luat decizia pentru a nu afecta imaginea premierului, a Executivului și a PNL.

Și premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că, până la încheierea anchetei, Trăilă este nevinovată.

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