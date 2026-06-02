ONU avertizează: următorii cinci ani ar putea aduce temperaturi record și fenomene meteo tot mai extreme

Planeta se apropie de un nou prag critic al încălzirii globale, iar următorii ani ar putea aduce cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată, avertizează un nou raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM).

Potrivit estimărilor realizate pentru agenția ONU de serviciul meteorologic britanic Met Office, există o probabilitate de 86% ca cel puțin unul dintre anii din perioada 2026-2030 să depășească recordul de temperatură stabilit în 2024 și să devină cel mai călduros an măsurat până în prezent, scrie The Guardian.

Raportul indică, de asemenea, o probabilitate de 75% ca temperatura medie globală din următorii cinci ani să depășească cu peste 1,5 grade Celsius nivelul din era preindustrială, prag considerat de comunitatea științifică drept un punct critic pentru climă.

Valuri de căldură, secete și inundații tot mai frecvente

Specialiștii avertizează că depășirea acestui prag va amplifica fenomenele meteorologice extreme. Valurile de căldură, secetele prelungite, furtunile puternice și inundațiile ar putea deveni mai frecvente și mai intense în multe regiuni ale lumii.

Efectele schimbărilor climatice sunt deja vizibile. În ultimele luni, numeroase țări din Europa și Asia s-au confruntat cu temperaturi record, în timp ce alte regiuni au fost afectate de precipitații extreme și fenomene meteorologice severe.

Fenomenul El Niño ar putea accelera încălzirea globală

Cercetătorii atrag atenția că fenomenul climatic El Niño, așteptat să se dezvolte până la începutul anului 2027, ar putea contribui la o creștere suplimentară a temperaturilor globale.

Potrivit estimărilor Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite (NOAA), există o probabilitate foarte ridicată ca El Niño să se manifeste în intervalul decembrie 2026 – februarie 2027. Acest fenomen eliberează în atmosferă cantități importante de căldură acumulate în Oceanul Pacific și este asociat, de regulă, cu ani extrem de călduroși la nivel global.

Arctica se încălzește de peste trei ori mai rapid decât restul planetei

Raportul evidențiază și ritmul alarmant al încălzirii în regiunea arctică. Specialiștii estimează că următoarele ierni vor înregistra temperaturi cu aproximativ 2,8 grade Celsius peste media recentă, ceea ce înseamnă că Arctica se încălzește de peste trei ori mai repede decât media globală.

În același timp, modelele climatice indică schimbări importante și în regimul precipitațiilor. Nordul Europei, Alaska, Siberia și regiunea Sahel ar putea avea cantități mai mari de ploi, în timp ce pădurea amazoniană riscă să se confrunte cu perioade de secetă mai severe.

Timpul pentru reducerea emisiilor se scurtează

Experții ONU avertizează că fiecare fracțiune de grad contează și că reducerea rapidă a emisiilor de gaze cu efect de seră rămâne esențială pentru limitarea impactului schimbărilor climatice.

Datele prezentate de OMM conturează imaginea unei planete care intră într-o perioadă de instabilitate climatică accentuată, în care fenomenele extreme devin tot mai frecvente, iar măsurile de adaptare și reducere a emisiilor devin din ce în ce mai urgente.