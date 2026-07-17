Ministrul Pîslaru: Niciun venit net din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării

Publicat 17 iul. 2026, 08:52 Sursă realitatea.net

Dragoș Pîslaru a susținut că observațiile formulate de organizațiile sindicale au fost incluse în proiect, astfel încât să fie evitată orice situație în care un salariat ar putea pierde bani în urma aplicării noii legi.

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