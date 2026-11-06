România, printre țările cu cele mai mici salarii din Uniunea Europeană
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România ocupă locul 4 de la coada clasamentului salariilor din UE. Eurostat arată un salariu mediu anual de 20.800 de euro în 2025.
România continuă să ocupe o poziție modestă în clasamentul european al salariilor. Potrivit celor mai recente statistici Eurostat, salariul mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă a ajuns la 20.800 de euro în 2025. Țara noastră se află pe locul al patrulea de la coada clasamentului Uniunii Europene, mult sub media comunitară, care depășește 41.000 de euro.
Diferențele salariale dintre România și cele mai dezvoltate economii europene rămân considerabile. Datele publicate de Eurostat arată că salariul mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă din Uniunea Europeană a fost de 41.500 de euro în 2025.
Indicatorul a înregistrat o creștere de 4,3% față de anul anterior, însă România continuă să se numere printre statele membre cu cele mai mici venituri salariale anuale.
În țara noastră, valoarea acestui indicator a ajuns la 20.800 de euro în 2025, comparativ cu 19.300 de euro în 2024. Creșterea anuală a fost de aproximativ 7,3%, peste ritmul mediu înregistrat la nivel european.
Cu toate acestea, salariul mediu anual din România reprezintă doar aproximativ jumătate din media Uniunii Europene.
România ocupă locul al patrulea în topul țărilor cu cele mai mici salarii
Clasamentul Eurostat evidențiază diferențe importante între statele membre în ceea ce privește veniturile angajaților.
România se situează pe poziția a patra în ierarhia țărilor cu cele mai mici salarii medii anuale ajustate pentru angajații cu normă întreagă.
Doar trei state membre înregistrează valori mai reduse decât țara noastră. Bulgaria se află pe ultimul loc, cu 16.200 de euro anual, urmată de Grecia, cu 18.800 de euro, și Ungaria, cu 20.100 de euro.
Cu un nivel de 20.800 de euro, România rămâne astfel în partea inferioară a clasamentului european, în ciuda creșterii înregistrate față de 2024.
Luxemburg, Danemarca și Irlanda conduc clasamentul salariilor din UE
La polul opus se află statele vest-europene, unde angajații beneficiază de cele mai ridicate salarii medii anuale.
Luxemburg ocupă prima poziție în clasamentul Eurostat, cu un salariu mediu anual ajustat de 85.600 de euro în 2025.
Danemarca se află pe locul al doilea, cu 73.500 de euro, în timp ce Irlanda completează podiumul, cu 64.400 de euro.
În zona de mijloc a clasamentului se regăsesc Slovenia, cu 37.500 de euro, Spania, cu 35.100 de euro, Malta, cu 35.000 de euro, și Italia, cu 34.200 de euro.
Diferența dintre România și țările aflate în fruntea clasamentului arată decalajul economic și salarial care continuă să existe între statele membre ale Uniunii Europene.
Cu cât au crescut salariile în România față de anul precedent
Chiar dacă poziția României în clasamentul european rămâne una dificilă, statisticile arată o evoluție pozitivă a salariului mediu anual ajustat.
În 2024, indicatorul era de 19.300 de euro, iar în 2025 a ajuns la 20.800 de euro. Majorarea este de aproximativ 1.500 de euro anual, echivalentul unei creșteri de 7,3%.
Ritmul de creștere a fost mai rapid decât media Uniunii Europene, însă diferența față de statele cu cele mai mari salarii rămâne semnificativă.
Datele Eurostat oferă o imagine de ansamblu asupra nivelului veniturilor salariale din Europa și evidențiază provocările pe care România le are în ceea ce privește apropierea de standardele economice ale statelor dezvoltate.
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