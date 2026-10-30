Guvernul alocă bani suplimentari pentru Sănătate. Luca Niculescu anunță fonduri pentru medicamente și servicii medicale
Guvernul alocă bani suplimentari pentru Sănătate
Guvernul face prima rectificare bugetară din 2026. Ministerul Sănătății și CNAS primesc fonduri pentru medicamente, materiale sanitare și servicii medicale.
Guvernul alocă bani suplimentari pentru Sănătate. Luca Niculescu anunță fonduri pentru medicamente și servicii medicalează să asigure finanțarea necesară pentru funcționarea sistemului sanitar, prin prima rectificare bugetară din acest an. Premierul Luca Niculescu a anunțat, înaintea ședinței de Guvern de vineri, 30 octombrie, că Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) vor primi fonduri suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor urgente.
Banii vor fi utilizați pentru asigurarea medicamentelor, a materialelor sanitare și a serviciilor medicale destinate pacienților. Finanțarea va viza inclusiv persoanele înscrise în programele naționale de sănătate.
Premierul a precizat că rectificarea bugetară reprezintă un prim pas pentru rezolvarea problemelor financiare din domeniile prioritare, în contextul presiunilor asupra bugetului de stat.
Rectificarea bugetară asigură finanțarea urgentă a sistemului medical
Luca Niculescu a explicat că una dintre principalele priorități ale Executivului este evitarea dificultăților în acordarea tratamentelor și a serviciilor medicale.
Potrivit șefului Guvernului, fondurile suplimentare acordate Ministerului Sănătății și CNAS trebuie să permită continuarea activității sistemului sanitar și asigurarea necesarului de medicamente și consumabile medicale.
„Vom rezolva în ședința de guvern de azi problemele urgente de finanțare din Sănătate”, a transmis premierul.
Acesta a subliniat că măsurile adoptate urmăresc să protejeze atât pacienții, cât și personalul medical, astfel încât lipsa resurselor financiare să nu afecteze acordarea îngrijirilor și tratamentelor.
Guvernul pregătește bani pentru pensii și drepturile persoanelor vulnerabile
Pe lângă finanțarea sistemului medical, prima rectificare bugetară va asigura resursele necesare pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului.
Premierul a anunțat că vor fi acoperite și drepturile financiare ale copiilor și persoanelor cu dizabilități.
De asemenea, Executivul va transfera fonduri către comunitățile locale, pentru investițiile din agricultură și pentru continuarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Luca Niculescu a precizat că măsurile urmăresc restabilirea stabilității financiare și asigurarea continuității serviciilor publice.
A doua rectificare bugetară ar urma să fie realizată până la finalul anului
Premierul a anunțat că prima ajustare a bugetului nu reprezintă singura intervenție financiară pregătită de Guvern.
O a doua rectificare bugetară este avută în vedere până la sfârșitul anului, după prezentarea unei analize privind situația finanțelor publice.
Ministrul Finanțelor urmează să prezinte un raport referitor la situația bugetară a țării, care va sta la baza următoarelor decizii privind repartizarea fondurilor.
Potrivit premierului, viitoarele măsuri vor urmări asigurarea continuității serviciilor publice în domenii precum sănătatea, educația și securitatea națională.
România trebuie să accelereze atragerea fondurilor europene prin PNRR
Un alt subiect important menționat înaintea ședinței de Guvern a fost accelerarea implementării Planului Național de Redresare și Reziliență.
Premierul a amintit că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a avut discuții la Bruxelles pentru susținerea intereselor României și atragerea unor finanțări cât mai consistente.
Luca Niculescu le-a cerut miniștrilor să continue dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene și să transmită clarificările solicitate în termenele stabilite.
Executivul urmărește astfel să rezolve problemele restante și să evite pierderea unor fonduri europene importante pentru proiectele aflate în derulare.
Prima rectificare bugetară din 2026 are, așadar, ca obiectiv principal deblocarea finanțărilor urgente, în special în Sănătate, dar și asigurarea banilor necesari pentru pensii, protecție socială și investiții publice.
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News