Situație critică la Complexul Energetic Oltenia. Protestul minerilor se extinde, unii amenință că intră în greva foamei – VIDEO

Protestul spontan de la Complexul Energetic Oltenia ia amploare

Protestul spontan de la Complexul Energetic Oltenia ia amploare. Sute de mineri au refuzat să mai intre în schimburi și au întrerupt complet activitatea în cariere, nemulțumiți că nu au primit bonurile de masă, potrivit realitatea.net.

Nemulțumirea principală este legată de tăierea bonurilor de masă – 36 de lei pe zi, echivalentul a aproximativ 700 de lei lunar.

În mai multe cariere, minerii au refuzat să muncească timp de două ore la intrarea în schimb. Ulterior, nemulțumirea s-a transformat într-o oprire totală a activității.

La Cariera Roșia, schimbul 3 a refuzat să intre în carieră încă din seara de 11 februarie, iar dimineața următoare minerii din schimbul 1 de la carierele Jilț și Lupoaia au protestat la rândul lor. Protestul s-a acutizat, iar la Cariera Lupoaia sunt în grevă și la schimbul trei.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a transmis, joi, că memorandumul care ar permite acordarea tichetelor de masă minerilor și energeticienilor a fost transmis de către Ministerul Energiei și Ministerului Finanțelor pentru avizare, urmând ca după parcurgerea circuitului de avizare, documentul „să fie înaintat spre analiză și aprobare” în ședința de guvern de săptămâna viitoare, conform Radio Infinit Tg.Jiu.