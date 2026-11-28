Publicat 28 nov. 2026, 10:00 Sursă Antena 3 CNN

Primarul Miercurea-Ciuc a semnat o petiție inițiată de Consiliul Național Secuiesc și susținută de UDMR, prin care 149 de localități din trei județe solicită includerea într-o singură regiune administrativă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre autonomie tinutul secuiesc