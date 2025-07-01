ANASTASIU: GUVERNUL PREZINTĂ MÂINE PACHETUL FISCAL. „ORDONANȚĂ-TRENULEȚ”, TVA MAJORAT ȘI TĂIERI URGENTE PENTRU EVITAREA CATEGORIEI „JUNK”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a anunțat că Guvernul va finaliza miercuri, 2 iulie, pachetul fiscal care include măsuri dure de reducere a cheltuielilor și creșteri de taxe, inclusiv a TVA. Documentul va fi structurat ca o „ordonanță-trenuleț”, care ar putea fi adoptată prin asumarea răspunderii, în lipsa timpului pentru consultări publice.

„Suntem contra cronometru. Pe 7 iulie pachetul trebuie să fie adoptat. Dacă întârziem, riscăm cel mai negru scenariu: scăderea ratingului de țară la nivel ‘junk’”, a spus Anastasiu la Digi24. El a comparat situația cu cea a Greciei din 2010.

TVA va fi modificat. Rămân doar două cote

Vicepremierul a confirmat că majorarea TVA este parte a noului pachet, fără a preciza care va fi noua cotă. „TVA face parte din acest pachet. Vom trece de la trei praguri la două, așa cum e scris în programul de guvernare”, a explicat Anastasiu.

Unde taie guvernul 30 de miliarde de lei

Executivul urmărește economii de 30 de miliarde lei până la finalul anului, astfel:







Anastasiu recunoaște că tăierile vor afecta direct veniturile românilor, inclusiv ale bugetarilor, profesorilor și pensionarilor: „Este un moment complicat pentru toți. Nu ne dorim aceste tăieri, dar ele sunt necesare.”

Negocierile sunt intense cu Comisia Europeană și agențiile de rating. Anastasiu spune că orice întârziere va afecta drastic încrederea investitorilor și va duce la pierderi și mai mari pentru bugetul de stat.

Guvernul promite clarificări complete miercuri sau cel târziu joi, când va fi prezentat public pachetul final.

Sursa: Newsinn