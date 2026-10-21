Anca Alexandrescu, despre legăturile dintre AUR și foștii consultanți ai lui Netanyahu: „Ajungem la legătura Ponta - Simion și toată gașca statului paralel”

Anca Alexandrescu a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, disputele politice și modul în care sunt stabilite prioritățile guvernamentale. Realizatoarea a susținut că rectificarea bugetară și finanțarea sistemului de sănătate ar trebui să fie în centrul activității Executivului. Totodată, aceasta a comentat informațiile privind presupuse discuții între AUR și foști consilieri ai premierului israelian Benjamin Netanyahu.
Anca Alexandrescu, acuzații la adresa USR și PNL
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a susținut că USR și PNL încearcă să mute atenția publică de la activitatea desfășurată în ministerele pe care le-au condus. În opinia sa, disputele politice ar reprezenta un „zgomot de fond”, înaintea unor posibile dezvăluiri despre deciziile luate în aceste instituții.
„Ei fac mult zgomot acum, USR și PNL, de teamă că în săptămânile următoare se vor scoate la suprafață nenorocirile pe care noi încă nu le știm, pe care le-au făcut în ministerele pe care le-au condus”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.
Realizatoarea nu a detaliat, în fragmentul intervenției, documentele sau informațiile pe care își bazează aceste acuzații.
Rectificarea bugetară, în centrul criticilor privind prioritățile Guvernului
Anca Alexandrescu a criticat deplasările la ministere pentru instalarea noilor titulari, susținând că timpul ar trebui folosit pentru discuții privind situația financiară și pregătirea rectificării bugetare.
„Ce-i cu circul ăsta? Ce-i cu plimbarea asta pe la ministere? România are nevoie de niște decizii majore, rapide”, a afirmat aceasta.
În opinia sa, ministrul Finanțelor și ceilalți membri ai Guvernului ar trebui să lucreze cu prioritate la identificarea resurselor și la adoptarea măsurilor urgente.
„Eu am înțeles că pentru asta a trebuit votat guvernul de urgență, nu pentru marketing politic”, a mai spus Anca Alexandrescu.
Aceasta a invocat și o declarație atribuită ministrului Rogobete, potrivit căreia sistemul de sănătate ar mai avea bani pentru numai două săptămâni. Afirmația a fost prezentată în intervenție ca argument pentru accelerarea deciziilor bugetare.
„Dacă într-adevăr vor să facă ceva pentru România, să lase vrăjeala și să treacă la muncă”, a transmis realizatoarea.
Ce a spus despre AUR și presupusele discuții cu foști consilieri ai lui Netanyahu
Un alt subiect abordat a fost cel al informațiilor despre presupusa implicare a doi foști consilieri ai lui Benjamin Netanyahu în consultanța politică pentru AUR.
Anca Alexandrescu a afirmat că informațiile au apărut în presa din Israel și au fost preluate ulterior de publicații din România. Tot ea a relatat că AUR ar fi negat angajarea celor doi, dar ar fi recunoscut existența unei oferte.
Acum hai să ne întoarcem la dezvăluirile pe care le-am. Deci apar informații cum că AUR-ul are niște consilieri prin Israel.
Acum sigur că e un lucru bun pentru AUR, că îi dispare eticheta de anti-semit, dar pe de altă parte cred că este o problemă pentru electoratul său, care, mă rog, nu cred că este de acord neapărat cu lucrul ăsta.
Eu sunt, știți că poziționarea mea cu Gaza, eu nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat acolo, am spus-o de ani de zile. Însă apar niște informații că doi foști consilieri ai lui Netanyahu consiliază AUR.
Informația apare în presa din Israel, ca să fie foarte clar, dar într-adevăr este preluată și de presa hashtagistă de la București, dar nu înseamnă că informația nu este corectă.
Sunt mesaje de pe WhatsApp ale acestor consilieri despre mesajele AUR. AUR, înțeleg că spune că nu i-a angajat, dar că au avut o ofertă de la ei.
Dar cel mai important amănunt este faptul că unul din cei doi consilieri a lucrat pentru Aleksandar Vucic și trăiește în Serbia, are și ceva dosar penal, este căutat și iată cum ajungem noi din nou la legătura Ponta cu George Simion și toată gașca statului paralel.
Inclusiv Liviu Dragnea a avut consilieri de acolo, ca să fie clar. În primul rând, pentru că au sperat să ne deschidă niște uși în America și dacă te uiți la vizitele pe care în trecut le-a avut George Simion în America, că acum nu mai are, că nu-l mai primește nimeni, a avut și întâlniri cu asociațiile evreiești din America, care au un cuvânt foarte important de spus la Washington.
Uitați-vă înapoi și o să vedeți că există astfel de întâlniri. Deci pe de o parte pentru acest lobby, pe de altă parte știți foarte bine că Israelul este o forță în întreaga lume și deschide foarte multe uși
— a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS