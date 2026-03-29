AUR, mesaj de forță de peste Ocean împotriva ideologiei comuniste. Ce s-a discutat la forumul echipei lui Trump

Suveranismul și principiile conservatoare trebuie să fie prioritățile oricărei societăți din lumea liberă! Acesta este mesajul de forță al patrioților români care au mers la cea mai mare convenție a dreptei americane. Membrii AUR au stat de vorbă cu echipa lui Donald Trump despre neregulile din țara noastră și influențele comunismului care au continuat să infesteze sistemul din România. Jurnalistul Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru, a stat de vorbă cu cei mai importanți patrioți, în cadrul unor transmisiuni maraton de la Conferința Conservatorilor.

Alessia Păcuraru: Ce ați putut învăța sau ce am putut schimba ca opinii între delegația României și alte delegații din celelalte țări prezente?”

Membra AUR: Un subiect care mi s-a părut foarte important este comunismul. Aici la CPAC s-a vorbit foarte mult despre atitudinea și lupta împotriva comunismului și cred că noi, ca români, am putea aici să împărtășim mult mai multe despre ce a însemnat comunismul și ce poate să însemne comunismul și în ce fel el poate glisa către o dictatură, un motiv în plus pentru care suveranismul și conservatorismul trebuie să fie considerate prioritare.