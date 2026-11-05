Călin Georgescu, zi decisivă în instanță! Avocații încearcă să obțină arestul la domiciliu

Călin Georgescu află joi dacă va fi plasat în arest la domiciliu. Avocații cer înlocuirea arestului preventiv, iar Tribunalul București analizează solicitarea.
Călin Georgescu află joi, 5 noiembrie, dacă va putea părăsi arestul preventiv. Avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale au depus o nouă cerere la Tribunalul București, solicitând înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia instanței nu va fi definitivă.
Zi importantă pentru Călin Georgescu, aflat în arest preventiv într-un dosar în care este cercetat pentru înșelăciune. Tribunalul București analizează joi solicitarea formulată de apărătorii săi, care încearcă să obțină o măsură preventivă mai blândă.
Miza termenului de judecată este înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Dacă solicitarea va fi admisă, fostul candidat la Președinție ar putea executa măsura preventivă în afara Arestului Central al Poliției Capitalei.
Avocații lui Călin Georgescu solicită din nou arest la domiciliu
Nu este prima încercare a apărării de a obține eliberarea lui Călin Georgescu din arestul preventiv. Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis o cerere similară și a dispus înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu.
Hotărârea nu a rămas însă în vigoare. Procurorii DIICOT au contestat decizia, iar pe 23 octombrie Curtea de Apel București le-a admis contestația. În consecință, Călin Georgescu a fost menținut în arest preventiv.
Acum, avocații revin în fața magistraților cu o nouă solicitare, în speranța că instanța va considera oportună schimbarea măsurii preventive.
Cât timp mai poate rămâne Călin Georgescu în arest preventiv
Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, fiind cercetat într-un dosar de înșelăciune, în care prejudiciul estimat este de aproximativ 1,1 milioane de euro.
Situația juridică a acestuia a fost analizată și la finalul lunii octombrie. Pe 26 octombrie, Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor privind prelungirea arestului preventiv și a dispus plasarea sa sub control judiciar.
DIICOT a contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București a schimbat soluția pe 28 octombrie. Magistrații au decis prelungirea arestului preventiv pentru încă 30 de zile, respectiv până la 27 noiembrie inclusiv.
Această măsură rămâne în vigoare în momentul în care Tribunalul București analizează noua cerere a apărării.
Ce urmează pentru Călin Georgescu după decizia judecătorilor
Magistrații trebuie să decidă dacă admit solicitarea avocaților și înlocuiesc arestul preventiv cu arestul la domiciliu sau dacă resping cererea, situație în care Călin Georgescu va rămâne în arest.
Există însă un aspect important: hotărârea Tribunalului București nu va fi definitivă și poate fi contestată la instanța superioară.
Astfel, chiar dacă apărarea obține o soluție favorabilă, acest lucru nu înseamnă automat că fostul candidat la alegerile prezidențiale va putea părăsi imediat Arestul Central. Decizia poate fi atacată, iar măsura preventivă va depinde de soluția pronunțată în urma eventualei contestații.