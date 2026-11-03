Zelenski îi cere lui Donald Trump să pună presiune pe Putin, nu pe Ucraina: „Nu eu sunt agresorul”
Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski îi cere lui Donald Trump să intensifice presiunile asupra lui Putin. Liderul ucrainean a descris și relația cu președintele SUA.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis un mesaj direct omologului său american, Donald Trump, cerându-i să intensifice presiunile asupra liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în loc să critice conducerea de la Kiev. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului american PBS NewsHour, difuzat luni, 2 noiembrie 2026.
„Mai bine puneți mai multă presiune asupra lui Putin, nu asupra mea”, a afirmat Zelenski, care a insistat că Ucraina nu este responsabilă pentru declanșarea războiului. „Nu eu sunt cel agresiv”, a adăugat președintele ucrainean.
Intervenția sa vine într-un moment în care relațiile dintre Washington și Kiev sunt marcate de dezacorduri privind abordarea războiului, contactele administrației americane cu Moscova și criticile formulate de Donald Trump la adresa conducerii ucrainene.
Cum descrie Zelenski relația cu Donald Trump
Întrebat de jurnalista Amna Nawaz cum ar caracteriza într-un singur cuvânt relația cu președintele american, Volodimir Zelenski a răspuns: „Emoțională”.
Liderul de la Kiev a explicat că, în gestionarea conflictului, este nevoie de o abordare pragmatică, care să țină cont de cine a declanșat invazia și de responsabilitatea Rusiei pentru continuarea războiului.
„Cine este inamicul? Cine a început acest război? Putin”, a declarat Zelenski.
Președintele ucrainean a criticat și declarațiile favorabile la adresa liderului rus, precum și argumentele potrivit cărora eventualele acorduri energetice cu Moscova ar putea duce automat la reducerea prețurilor la combustibili în Statele Unite.
În opinia sa, consolidarea capacităților Ucrainei ar trebui să reprezinte o prioritate pentru Washington, atât din perspectiva apărării țării, cât și a securității europene.
Zelenski avertizează asupra riscurilor pentru Europa și NATO
În interviul acordat PBS, Volodimir Zelenski a susținut că sprijinirea Ucrainei are implicații care depășesc granițele țării sale.
Liderul ucrainean a avertizat că, dacă Rusia va fi încurajată de evoluția conflictului, amenințarea s-ar putea extinde și asupra altor state europene, inclusiv asupra unor țări membre NATO.
„Este mai bine să întărim Ucraina, pentru că noi apărăm cu adevărat Europa, nu doar pe noi înșine”, a afirmat președintele.
Declarația a fost făcută în contextul discuțiilor despre poziția administrației Trump față de Moscova, relaxarea unor restricții impuse Rusiei și contactele diplomatice dintre oficialii americani și reprezentanții Kremlinului.
Zelenski consideră că presiunea internațională trebuie îndreptată asupra Rusiei, statul care a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.
Ce spune Zelenski despre efectele războiului asupra copiilor ucraineni
O parte a interviului a fost dedicată consecințelor războiului asupra copiilor din Ucraina. Volodimir Zelenski a vorbit inclusiv despre fiul său, Kyrylo, în vârstă de 13 ani, și despre felul în care conflictul i-a obligat pe cei mici să se maturizeze mult prea devreme.
Președintele a afirmat că milioane de copii ucraineni au fost privați de o copilărie normală din cauza invaziei ruse.
„Din cauza unei singure persoane, din cauza lui Putin, și-au pierdut copilăria”, a spus Zelenski.
El a explicat că cei mici au ajuns să cunoască realități pe care, în mod normal, nu ar trebui să le întâlnească la vârste atât de fragede: atacuri, pierderi, refugiu și teama provocată de război.
Liderul ucrainean a vorbit și despre rezistența copiilor, pe care i-a descris drept inteligenți, patrioți și capabili să le ofere speranță adulților din jurul lor.
Zelenski a subliniat că preocuparea sa nu se limitează la propria familie, ci privește toți copiii din Ucraina, inclusiv pe cei ai militarilor aflați pe front și ai civililor afectați de conflict.
Mesajul transmis Washingtonului: Ucraina trebuie consolidată, nu învinovățită
Prin declarațiile făcute pentru PBS NewsHour, Volodimir Zelenski a cerut administrației americane să își concentreze presiunile asupra Kremlinului și să continue sprijinul pentru Ucraina.
Președintele ucrainean a legat securitatea țării sale de stabilitatea întregii Europe și a avertizat că o Rusie care nu este descurajată ar putea reprezenta un risc mai mare pentru statele occidentale.
Interviul evidențiază diferențele de abordare dintre Kiev și Washington în privința războiului și a relației cu Moscova, dar și încercarea liderului ucrainean de a menține sprijinul american în fața presiunilor diplomatice.
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News