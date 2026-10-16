Conturile Primăriei Târgu Mureș, poprite pentru 8,4 milioane de lei

Conturile Primăriei Târgu Mureș au fost poprite pentru recuperarea a 8,4 milioane de lei. Municipalitatea acceptă plata a 2,5 milioane, dar contestă alte 5,9 milioane.
Conturile Primăriei Târgu Mureș au fost puse sub poprire la solicitarea companiei Sylevy Cleaning SRL, care încearcă să recupereze creanțe în valoare totală de aproximativ 8,4 milioane de lei. Municipalitatea confirmă măsura și anunță că a început demersurile legale pentru clarificarea situației și ridicarea popririi.
Din suma solicitată, aproximativ 2,5 milioane de lei reprezintă contravaloarea serviciilor de colectare a deșeurilor menajere prestate în luna iulie. Primăria precizează că această sumă urmează să fie achitată.
Restul de aproximativ 5,9 milioane de lei este asociat unor facturi pentru lucrări și servicii a căror conformitate este contestată de administrația locală.
De ce au fost poprite conturile Primăriei Târgu Mureș
Potrivit comunicatului transmis vineri, 16 octombrie, de Primăria Municipiului Târgu Mureș, poprirea a fost instituită la solicitarea societății Sylevy Cleaning SRL, pentru recuperarea unor creanțe de aproximativ 8,4 milioane de lei.
Municipalitatea explică faptul că legislația permite operatorilor economici care dețin titluri executorii împotriva unei autorități publice să solicite recuperarea sumelor prin procedurile legale de executare silită, inclusiv prin poprirea sumelor care pot face obiectul executării.
Reprezentanții Primăriei afirmă că instituția s-a mai confruntat cu situații similare, care au fost soluționate în trecut în câteva zile de la instituirea popririi.
Primăria acceptă plata a 2,5 milioane de lei, dar contestă alte facturi
Din totalul creanțelor solicitate, aproximativ 2,5 milioane de lei reprezintă facturi pentru serviciile de colectare a deșeurilor menajere prestate în luna iulie. Potrivit administrației locale, această sumă urmează să fie achitată.
În schimb, Primăria contestă diferența de aproximativ 5,9 milioane de lei. Banii sunt solicitați pentru lucrări și servicii facturate în baza unor situații a căror conformitate nu a fost acceptată de instituție.
Municipalitatea susține că divergențele privind aceste sume trebuie soluționate prin procedurile legale aplicabile. Prin urmare, suma contestată nu trebuie confundată cu valoarea totală a creanțelor pentru care a fost solicitată poprirea.
Primăria anunță demersuri pentru ridicarea popririi
Administrația locală precizează că a început demersurile necesare pentru clarificarea situației și ridicarea măsurii, estimând că problema ar putea fi soluționată în următoarele zile.
Totodată, Primăria Târgu Mureș afirmă că urmărește respectarea obligațiilor legale și contractuale, precum și protejarea intereselor financiare ale orașului și utilizarea transparentă a fondurilor publice.
Situația financiară a municipalității rămâne în atenție, în condițiile în care instituția trebuie să gestioneze atât obligațiile de plată, cât și disputele privind facturile contestate.