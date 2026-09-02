Crin Antonescu vede o singură variantă pentru ieșirea din criza politică. Numele pe care îl consideră potrivit ca șeful viitorului guvern

Crin Antonescu consideră că Alexandru Nazare reprezintă, în acest moment, varianta cea mai potrivită pentru încercarea de formare a unui guvern și a unei majorități parlamentare. Fostul prezidențiabil critică modul în care Nicușor Dan gestionează criza politică și susține că președintele trebuie să ia o decizie, în condițiile în care România nu poate rămâne blocată luni sau ani în actuala situație.
Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Antonescu a afirmat că președintele și-a asumat, după căderea guvernului Bolojan, principala responsabilitate politică pentru ieșirea din impas și îl acuză că a pierdut patru luni fără să rezolve problemele acumulate.
Crin Antonescu îl consideră pe Nicușor Dan principalul responsabil
Crin Antonescu a vorbit despre responsabilitatea președintelui în actuala criză politică și a susținut că Nicușor Dan ar fi trebuit să acționeze încă de la începutul perioadei de blocaj.
„Sper să nu cedez tentației de a simplifica, dar am să repet ceea ce am spus încă de acum o lună. Președintele Nicușor Dan, din ziua de 6 mai, 5 mai, când
moțiunea de cenzură a trecut și guvernul Bolojan a căzut, a devenit, că vrea, că nu vrea, principalul responsabil politic al țării și principalul, dacă nu singurul, cel puțin în prima fază, om care poate și trebuie să ia o decizie.
Nicușor Dan a pierdut pur și simplu patru luni de zile, a mizat pe un soi de, nici nu știu cum să-i spun, para-guvern, întâlniri cu consilierii săi la Cotroceni, pentru majorități în Parlament, cu PNRR-ul și așa mai departe. Miză care a eșuat și aceea. Marile probleme din agenda socială și economică a României, și de securitate și în multe altele, s-au acumulat fără ca acest guvern demis să aibă capacitatea, și legal și politic, să rezolve ceva din ele.”
Antonescu a susținut că momentul de la începutul noii sesiuni parlamentare era unul în care președintele trebuia să intervină pentru deblocarea situației politice.
„Și am așteptat cu toții, nu se știe de ce, ca măcar la 1 septembrie, la începutul sesiunii parlamentare oficiale, ordinare, președintele Nicușor Dan să acționeze. Deocamdată văd că se ocupă de alte lucruri, necesare și acelea, dar de oricare alte lucruri în afară de cel mai urgent, și anume rezolvarea acestei situații. Eu am mai spus-o, risc să mă repet, soluția din punctul meu de vedere este una clară. Încă după această criză, sau după, mă rog, prima încercare eșuată, Nicușor Dan trebuia să-l desemneze pe Alexandru Nazare în încercarea de a forma un guvern. Cred că e singura variantă în acest moment.”
Fostul prezidențiabil a explicat de ce îl vede pe Alexandru Nazare drept soluția potrivită pentru încercarea de formare a unui nou cabinet și precizează că nu îl consideră un om providențial.
„Nazare nu e un om providențial, nu există oameni providențiali acum în scena politică românească, dar este, din punctul meu de vedere, singurul posibil să facă un guvern rezonabil, să întrunească o majoritate. Trebuia să-l desemneze, trebuie să facă asta și acum, precizând foarte limpede că dacă Nazare nu trece,
avem alegeri anticipate. Pentru că nu putem să o ținem așa în continuare luni
și ani.”
Criticile la adresa modului în care este condusă țara
Crin Antonescu susține că actuala situație politică este amplificată de amânarea deciziilor și face referire la stilul de lucru atribuit președintelui Nicușor Dan.
„Lăsăm la o parte proverbiala incapacitate sau întârziere lentoare a președintelui de a lua decizii, care era cunoscută și de la primărie, lăsăm asta deoparte pentru că totuși conducerea României nu este primăria, nici măcar a Bucureștiului. Și suntem încă o dată în fața unei situații în care amânăm, calculăm, lucruri care enervează, obosesc și până la urmă derutează complet opinia publică.”
Antonescu a spus că, în cazul unui nou eșec al încercării de formare a guvernului, președintele ar trebui să ia în calcul alegerile anticipate.
„Da, dacă nu reușește, după părerea mea, cu Nazare, domnia sa trebuie să ia decizia, nu eu, cu altcineva, trebuie să meargă la alegeri anticipate. Alegerile anticipate nu au omorât pe nimeni, asta este situația, nu sunt de dorit, dar dacă nu e altă situație, nu putem sta așa.”
Atac la adresa lui Bolojan și a USR
Crin Antonescu și-a îndreptat criticile către Ilie Bolojan și USR. El acuză cele două formațiuni de priorități politice care, în opinia sa, nu răspund problemelor cu care se confruntă România.
„Bolojan și useriștii acționează pur și simplu ca o grupare, i-aș spune, sigur, cu ghilimele, teroristă în interiorul statului român. Nu au decât un interes electoral, nu au decât războaie de purtat, cu PSD, cu Pahonțu acum, de dezgropat morți, de făcut orice altceva decât lucrurile de care România are nevoie, și anume o guvernare realistă, aplicată la problemele care sunt pe agendă.”
Antonescu a folosit legea salarizării drept exemplu pentru ceea ce consideră a fi eșecul actualei guvernări și susține că efectele deciziilor politice se răsfrâng asupra unui număr foarte mare de oameni.
„Eșecul monumental, îngrozitor al legii salarizării, de exemplu, arată foarte clar cum acești oameni, de altde Bolojan, de altde USR, și într-o anumită măsură și ceilalți, PSD-ul sau cine mai vreți, se joacă cu destinele a milioane de oameni.”
În opinia sa, criticile la adresa partidelor nu schimbă însă responsabilitatea pe care o atribuie șefului statului pentru rezolvarea blocajului politic.
„Dar, repet, singurul care poate să soluționeze această criză, într-un fel sau altul, este președintele României. Și de aceea, oricât de nocivi ar fi și sunt, oricât de imorală e acțiunea lor politică, Bolojan sau USR, responsabilitatea pentru a pune capăt acestei perioade este a președintelui.”
Antonescu contestă condiția invocată de Nicușor Dan
Crin Antonescu a criticat și condiția privind existența unei majorități parlamentare pe care președintele Nicușor Dan ar fi invocat-o în procesul desemnării unui premier.
„Președintele Nicușor Dan a vorbit de o condiție stupidă. Nu există nicio altă dovadă a unei majorități decât votul în parlament. Atunci când candidatul de prim-ministru se duce și el cere și se votează. Nu ai cum să aduci dovezi înainte, înaintea acestui vot, care se petrece o singură dată și se petrece în parlament.”
El explică faptul că discuțiile dintre președinte și partidele parlamentare pot indica susținerea politică, însă numărul exact de voturi nu poate fi stabilit înaintea scrutinului din Parlament.
„De ce? Sigur că poți să palpezi, cum se spune, majorități. Sigur că poți să estimezi. Sigur că ăsta e rostul consultărilor cu partidele parlamentare la președinție. Poți să vezi ce susține și dacă susține un partid sau altul. Dar aritmetic, socoteala vot cu vot nu poți s-o faci decât în momentul în care el se produce.”
Antonescu argumentează că fiecare parlamentar își exprimă individual opțiunea atunci când este supusă la vot învestirea unui guvern.
„Pentru că până la urmă votul nu este imperativ și fiecare parlamentar are în buzunarul său și în mâna sa bilele cu care votează investirea unui guvern. Da, eu cred că domnul Nicușor Dan, nu neapărat din disperare, din responsabilitate ar trebui să facă această desemnare.”
De ce îl indică din nou pe Alexandru Nazare
Fostul candidat la alegerile prezidențiale spune că, în etapa actuală, nu mai vede oportună desemnarea lui Sorin Grindeanu și consideră că varianta Alexandru Nazare ar putea aduna susținerea mai multor grupuri parlamentare.
„Nu mai cred putea să facă la început să-i dea mandatul lui Grindeanu ca lider al celui mai mare grup parlamentar, cel mai mare partid din parlamentul României. Cred
că acum, repet, varianta Nazare nu este una dintre cele posibile, este singura, din punctul meu de vedere.”
Antonescu enumeră formațiunile și grupurile parlamentare pe care le vede posibil reunite în jurul unui guvern condus de Alexandru Nazare.
„Pentru că, după părerea mea, în frunte cu Nazare sau în jurul lui Nazare se pot reuni PSD-ul, o parte semnificativă din parlamentarii PNL, indiferent ce face și ce zice domnul Bolojan și clica din jurul său, UDMR-ul, grupul minorităților naționale și până la limita respectivă un număr de parlamentari care, cum spuneți, până la urmă, sunt oameni care nu doresc să-și piardă mandatul.”
În finalul declarațiilor, Crin Antonescu revine la scenariul pe care îl consideră necesar în cazul în care Parlamentul nu ar acorda votul pentru noul guvern.
„Dar asta ar însemna ca Nicușor Dan să spună într-un fel care să fie luat în serios: nominalizarea mea este Nazare, zic eu, nu știu altcineva, dacă nu trece, avem alegeri anticipate. Nu mai putem continua așa.”