Criză în justiție, Nicușor Dan analizează: ”Revin cu concluzii luni”
Criză în justiție, Nicușor Dan analizează: ”Revin cu concluzii luni”
”Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante"
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, sâmbătă, că a primit sute de documente importante de la magistrați, în urma scandalului izbucnit în justiție. Șeful statului a anunțat că momentan analizează toate aceste documente, iar luni va veni cu concluziile, în cadrul unei conferințe de presă.
”Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție.Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență.Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții.Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presä.În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.
Sursa: Realitatea din Justitie
Citește și:
- 11:19 - Ali Khamenei: drumul de la tânăr revoluționar la profet al terorismului. A fost ultimul lider străin cu care s-a văzut Nicolae Ceaușescu
- 16:25 - Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie
- 11:09 - AEP a sesizat Parchetul în cazul campaniei lui Nicușor Dan: sunt suspiciuni privind cheltuieli electorale de peste 870.000 lei
- 10:09 - Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. Cum a motivat această decizie
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News