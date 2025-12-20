Criză în justiție, Nicușor Dan analizează: ”Revin cu concluzii luni”

”Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante"

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, sâmbătă, că a primit sute de documente importante de la magistrați, în urma scandalului izbucnit în justiție. Șeful statului a anunțat că momentan analizează toate aceste documente, iar luni va veni cu concluziile, în cadrul unei conferințe de presă.

”Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție.Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență.Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții.Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presä.În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Sursa: Realitatea din Justitie