Donald Trump amenință cu intervenția armatei SUA dacă Iranul a depozitat drone și rachete în Cuba

Publicat 14 iul. 2026, 13:00 Sursă Realitatea.net

Donald Trump afirmă că administrația sa verifică informațiile potrivit cărora Iranul ar depozita drone și rachete în Cuba. Președintele american a avertizat că armata Statelor Unite va acționa dacă aceste informații se confirmă. Întrebat de jurnaliști despre un presupus raport al serviciilor de informații, Trump a răspuns: „Dacă le au, și este foarte posibil să le aibă, ne vom ocupa de asta”.

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