ELENA UDREA, DECLARAȚII DUPĂ ELIBERARE: „PUŞCĂRIA ESTE GREA DE DUS. SĂ VINĂ POLITICIENII MĂCAR O LUNĂ AICI”

Elena Udrea le recomandă politicienilor români să experimenteze viața din spatele gratiilor, ca să înțeleagă ce înseamnă lipsa de viziune în justiție.

Elena Udrea le recomandă politicienilor români să experimenteze viața din spatele gratiilor, ca să înțeleagă ce înseamnă lipsa de viziune în justiție. Fostul ministru a fost întrebată la ieșirea din penitenciar ce sfat are pentru cei care conduc țara.

„Să treacă măcar o lună, să vină să stea într-un penitenciar, ca să înţeleagă care sunt consecinţele lipsei lor de viziune asupra justiţiei şi asupra a ceea ce se întâmplă în ţara asta”, a spus Udrea.

Aceasta a descris perioada de detenție ca fiind una care o întărește, dar cu un cost uriaș.

„Puşcăria clar m-a întărit, categoric m-a întărit. Acum, întrebarea este, la ce îţi mai trebuie să fii tot timpul întărit? Eu mă tot întăresc de zece ani. Eu vreau acum să fiu cu copilul meu, nu să fiu şi mai puternică decât am fost, dar da, puşcăria te întăreşte”, a afirmat fostul ministru.

Elena Udrea a subliniat că viața din penitenciar este plină de lipsuri și suferință, atât pentru deținuți, cât și pentru familiile lor.

„Aici e o viaţă de lipsuri, de îngrătiri, de frustrări, de suferinţa ta şi a celorlalţi, a celor de acasă, a colegilor din penitenciar, este grea. Penitenciarul este o viaţă grea şi puşcăria este grea de dus”, a mai spus ea.

Fostul ministru a executat o parte din pedeapsa primită în dosarul „Gala Bute”, dar și în alte cauze. După eliberare, Udrea spune că vrea să se dedice exclusiv vieții de familie.

Sursa: Newsinn