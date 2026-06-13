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George Simion, alături de români la târgul de la Negreni: „E nevoie de speranță în România!”

George Simion la Negreni

George Simion la Negreni

Scris deStoica Marian
Publicat13 iun. 2026, 16:50
Sursărealitatea.net

George Simion, alături de români în târgul de la Negreni, județul Cluj. Liderul AUR a stat de vorbă cu oamenii, le-a ascultat problemele și a făcut poze cu aceștia.

George Simion, la Cluj

„E bine să mergi întruna printre români, să auzi vocea. E incomparabil mai bine decât orice sondaj de opinie.

E multă tristețe, multă supărare.

E nevoie de speranță în România și am venit să încurajăm puțin.”, a zis George Simion, liderul AUR.

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