Grindeanu, atac dur la liberalii din tabăra Bolojan: „Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a lansat duminică un nou atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan și a liderilor din PNL apropiați acestuia, pe care îi acuză că mimează reforma statului, în timp ce îndatorează România și încearcă să privatizeze netransparent companii strategice. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe Facebook.
Grindeanu: „Se țin legați de scaune”
Liderul PSD susține că reprezentanții „taberei Bolojan” din PNL au adoptat un discurs anti-PSD pentru a masca, de fapt, lipsa rezultatelor la guvernare.
„Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD”, a scris Grindeanu în mesajul transmis, afirmând că liberalii „se țin legați de scaune”, în frunte cu „un premier demis cu 281 de voturi”. Acesta susține că Guvernul Bolojan va împrumuta România cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în 2024 și acuză Executivul că, în timp ce vorbește despre reforme, economia pierde zilnic locuri de muncă și firme intră în faliment.
Acuzații privind reformele și companiile de stat
Grindeanu afirmă că reforma promovată de actuala putere s-ar rezuma la eliminarea a 15.000 de posturi din Educație și susține că măsurile privind companiile de stat au fost, de fapt, pregătite de PSD.
"Nu ați făcut nicio reformă. Doar ați vrut să vindeți netransparent, pe repede înainte și la super-discount perlele economiei românești - precum Hidroelectrica, unor fonduri de investiții din afară selectate de voi. Și ați făcut multe combinații pe multe milioane de euro cu tot felul de firme străine. Atât!", a afirmat liderul PSD.
În același mesaj, Grindeanu îl acuză pe ministrul Dragoș Pîslaru că ar fi împărțit contracte de milioane de lei unor firme apropiate, fără a prezenta dovezi în sprijinul acuzațiilor.
"În acest timp, miniștrii demiși - ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înființate tot de ei. S-a stins lumina în cămară și au dispărut și rafturile! Iar o doamnă pe care nu a votat-o nimeni ne spune cu emfază ipocrită că discordia în coaliție a apărut când s-a ajuns la companiile de stat. Nu, doamnă! Iar nu ați înțeles nimic. Măsurile pe companiile de stat, reducerile de indemnizații și de membri în CA-uri, s-au luat prin pachetul doi și au fost lucrate de Radu Oprea de la PSD", spune Grindeanu.
Mesaj pentru liderii PNL
În finalul postării, Grindeanu susține că „lupta anti-PSD nu a generat niciodată soluții reale pentru români”, ci doar „ură”, și îi nominalizează pe europarlamentarii PNL Dan Motreanu și Siegfried Mureșan, despre care afirmă că în trecut ar fi încercat să obțină locuri pe liste comune cu PSD.
"Lupta anti-PSD nu a generat niciodată vreo soluție reală pentru români. Doar ură. Lipsa de soluții nu poate fi hrănită cu teze anti-PSD din partea unora care atârnau pe la mese să prindă un loc pe listele comune cu noi. Nu-i așa, Dani Motreanu?! Nu-i așa, Siegfried?!", mai arată liderul PSD.
Liderul social-democrat mai afirmă că PNL se află la guvernare de șapte ani, cu patru premieri liberali, „deși n-a câștigat niciodată alegeri”, concluzionând că liberalii au devenit „o sursă permanentă de blocaj”.
"Memoria românilor nu poate fi rescrisă. Iar mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Atunci când nu ai un program pentru economie și pentru cetățeni, singurul care îți rămâne la îndemână este programul anti-PSD", își încheie Grindeanu mesajul.