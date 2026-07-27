Politica· 2 min citire

Guvernul demis, amenințat cu un val de procese. PSD analizează o plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 12:25
SursăRealitatea.net

Guvernul demis riscă să se confrunte cu mai multe acțiuni în instanță, pe fondul deciziilor luate în perioada de interimat. PSD urmează să hotărască dacă depune o plângere penală împotriva premierului demis, Ilie Bolojan, acuzat că și-ar fi depășit atribuțiile prin adoptarea unor proiecte legate de PNRR, conform Realitatea PLUS.

Guvernul demis riscă să se confrunte cu mai multe acțiuni în instanță, după deciziile luate în perioada de interimat. PSD urmează să hotărască dacă depune o plângere penală împotriva premierului demis, Ilie Bolojan, pe care îl acuză că și-ar fi depășit atribuțiile prin adoptarea unor proiecte legate de PNRR. În paralel, sindicatele au depus deja o plângere împotriva ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, iar Executivul se judecă și cu magistrații, care cer plata unor drepturi salariale restante.

PSD verifică deciziile luate de Guvernul interimar

Juriștii Partidului Social Democrat analizează hotărârile adoptate de Guvern în ultimele ședințe. La finalul verificărilor, partidul va decide dacă sesizează procurorii sau instanțele de judecată. Social-democrații susțin că Ilie Bolojan ar fi luat decizii care depășesc atribuțiile unui premier demis, aflat la conducerea unui Executiv interimar care nu mai are puteri depline. Printre proiectele analizate se află cele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, inclusiv noua lege a salarizării.

Sorin Grindeanu anunță posibile sesizări

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul va depune plângeri la Parchet sau va sesiza instanțele, în cazul în care analiza juridică va arăta că au existat încălcări ale legii. PSD a anunțat și că nu va vota actuala formă a legii salarizării. Social-democrații susțin că proiectul ar duce la scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale importante.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a fost reclamat de sindicate, care îl acuză de abuz în serviciu și deturnare de fonduri. Reprezentanții angajaților susțin că acesta ar fi folosit în mod ilegal resursele Ministerului Muncii pentru organizarea consultărilor și elaborarea proiectului noii legi a salarizării. Plângerea a fost trimisă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și urmează să fie analizată de procurori.

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