ILIE BOLOJAN: „ROMÂNIA ÎNCEPE SĂ-ȘI RECÂȘTIGE ÎNCREDEREA PE PIEȚELE INTERNAȚIONALE”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul Parlamentului, că România are deja primele semnale pozitive în urma măsurilor fiscale adoptate de Guvern. „Țara începe să-și recâștige încrederea pe piețele internaționale”, a spus Bolojan, susținând că dobânzile la care ne împrumutăm au scăzut, iar interesul investitorilor pentru euroobligațiunile emise pe 9 iulie este un semn clar că „suntem pe drumul cel bun”.

Potrivit șefului Executivului, doar din reducerea dobânzii, statul a economisit deja 200 de milioane de dolari, bani care ar fi fost plătiți în următorii 14 ani. Premierul a invocat și evaluarea agenției Moody’s, care consideră măsurile luate de Guvern un pas solid și anticipează reducerea deficitului mai devreme decât era estimat.

Ilie Bolojan a reafirmat că și-a asumat măsurile fiscale cu trei obiective clare: ordine în finanțele țării, bună guvernare și respect față de cetățeni. El a transmis că a fost onest cu românii încă de la început, chiar dacă „adevărul e uneori neplăcut”.

În replică la moțiunea de cenzură depusă de opoziție, premierul a acuzat un „dublu limbaj” și le-a cerut partidelor să vină cu soluții reale, nu doar cu critici. „Dacă știți că România are un deficit mare, că au crescut cheltuielile, de ce vă opuneți tocmai măsurilor care le corectează?”, a întrebat retoric Bolojan. El a subliniat că ratingul de țară afectează fiecare român în parte și a făcut apel ca opoziția să „fie parte din soluție, nu din problemă”.



