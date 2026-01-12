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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, sub presiune: trei procese la Curtea de Apel București. Mandatul premierului și PNRR, sub semnul întrebării
Ilie Bolojan, sub presiune: trei procese la Curtea de Apel București. Mandatul premierului și PNRR, sub semnul întrebării
Săptămână decisivă în Justiție pentru Ilie Bolojan
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