Începe lupta pentru Strâmtoarea Ormuz. Macron scoate portavioanele, Italia și Spania trimit fiecare câte o fregată

Sursă: realitatea.net

O mișcare militară europeană capătă contur în Orientul Mijlociu, după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat trimiterea unei misiuni internaționale armate în zona Strâmtorii Ormuz.

Obiectivul declarat este unul defensiv: redeschiderea rutei maritime vitale pentru transportul de petrol și gaze, într-un context tensionat generat de conflictul recent dintre Israel și Iran, informează Agence France-Presse.

Macron: Cipru atacat, Europa atacată

În timpul unei vizite fulger în Cipru, Macron a ajuns la aeroportul militar din Paphos, lovit de o dronă la scurt timp după începerea ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, pe 28 februarie. Președintele francez i-a transmis omologului cipriot, Nikos Christodoulides, sprijinul Franței.

„Când Cipru este atacat, Europa este cea atacată”, a declarat Macron, adăugând: „Nu vom accepta ca nici măcar o bucățică din teritoriul european, cum ar fi Cipru, să fie expusă pericolului”. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a fost prezent la conferința de presă, alături de liderul francez, subliniind gravitatea situației.

Macron a insistat că acțiunile Franței sunt „strict defensive, departe de orice angajament militar direct”, dar prezența franceză în zonă este deja vizibilă: Franța, Italia și Spania au trimis fiecare câte o fregată.

Portavionul Charles de Gaulle, în estul Mediteranei

După Cipru, Macron s-a deplasat la portavionul francez Charles de Gaulle, redirecționat către estul Mediteranei la ordinul său, în largul insulei Creta. Portavionul se află în centrul unui dispozitiv naval francez important, ce urmează să fie consolidat.

Petrolier american, în flăcări după un atac al Iranului în Golful Persic

„Dispozitivul va include opt fregate și două portelicoptere amfibii într-o zonă vastă care cuprinde estul Mediteranei, Marea Roșie și Strâmtoarea Ormuz”, a explicat președintele francez, indicând amploarea operațiunii.

Franța sprijină operațiunea europeană Aspides

Emmanuel Macron a anunțat și contribuția Franței pe termen lung la operațiunea Aspides, lansată în 2024 de Uniunea Europeană și coordonată de Grecia. Două fregate franceze se vor alătura misiunii, care urmărește protejarea navelor în Marea Roșie, și vor consolida astfel prezența europeană în regiune.

Premierul grec Mitsotakis a făcut apel la statele europene să întărească operațiunea cu mijloace navale suplimentare, iar liderii Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au declarat că UE este pregătită să adapteze și să consolideze misiunile de protecție maritimă.

Escortarea petrolierelor și a navelor comerciale

Noua misiune internațională va avea rolul de a escorta navele comerciale și petroliere odată ce intensitatea conflictului va scădea.

„Suntem pe cale de a pune în aplicare o misiune pur defensivă, strict de însoțire, pentru a permite redeschiderea treptată a Strâmtorii Ormuz”, a precizat Macron. El a subliniat că ruta este esențială atât pentru comerțul internațional, cât și pentru transportul gazelor și petrolului din regiune.

Președintele francez a menționat că discuțiile privind misiunea includ și parteneri non-europeni, precum India, afectată de criza energetică.

Posibilă coordonare la nivel G7

Franța, deținătoare a președinției Grupului celor Șapte în acest an, pregătește o reuniune a miniștrilor energiei pentru a analiza opțiuni strategice, inclusiv utilizarea rezervelor de energie, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Apel la încetarea atacurilor din Liban

Totodată, Emmanuel Macron a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și a cerut grupării Hezbollah să înceteze atacurile din Liban. „Israelul trebuie să oprească operațiunile militare și atacurile asupra Libanului cât mai curând posibil pentru a permite restabilirea suveranității și integrității teritoriale”, a afirmat președintele francez.