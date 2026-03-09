Zi crucială pentru Guvernul Bolojan: PSD și Coaliția se reunesc în ședințe decisive

Este ziua decisivă pentru Guvernul Bolojan, dar și pentru banii românilor! Social-democrații se reunesc la ora 10.00 în ședință ca să analizeze proiectul de buget primit de la Ministerul de Finanțe. Sunt controverse uriașe, pentru că, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, în proiect nu se regăsește majorarea salariului minim de la 1 iulie. Asta deși majorarea fusese decisă în Coaliție. La ora 13.00 are loc o nouă ședință a Coaliției.

Tensiunile pornesc de la banii pentru salarii, dar și pentru măsurile de sprijin cerute de Partidul Social Democrat. Social-democrații acuză că nu există suficienți bani cuprinși în buget pentru toate aceste lucruri.

Majorarea salariului minim

Spre exemplu, pentru majorarea salariului minim de la 1 iulie, așa cum s-a stabilit în ședința de coaliție acum ceva timp, nu ar exista bani alocați în buget, spun sursele citate Aceasta este una dintre nemulțumirile social-democraților.

Măsuri de sprijin social

Tot social-democrații spun că nu sunt suficienți bani alocați pentru acele măsuri de sprijin pentru noile mame, pentru pensionari, dar și pentru copiii proveniți din familii cu venituri mici. Social-democrații au cerut să fie alocați 3,4 miliarde de lei , care însă nu se regăsesc în actualul proiect de buget.

Acestea sunt nemulțumirile pe care social-democrații le vor discuta în ședința de astăzi, înainte de a merge în ședința de coaliție pentru a negocia din nou cu partenerii de coaliție, cu cei de la PNL, de la USR și de la UDMR, în speranța că vor ajunge de această dată la un consens.

Este ultima ședință de coaliție înainte de adoptarea bugetului, cel puțin în teorie. Premierul Ilie Bolojan spunea că își dorește ca săptămâna aceasta bugetul să treacă de ședința de Guvern. Apoi, rămâne de văzut dacă social-democrații vor fi mulțumiți cu varianta finală și dacă vor decide să voteze proiectul de buget în Parlament sau dacă, dimpotrivă, vor decide să voteze împotriva bugetului, ceea ce, spun sursele citate, ar duce și la căderea Guvernului.