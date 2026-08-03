Iranul îl contrazice pe Donald Trump: „Nu negociem cu Statele Unite”

Publicat 3 aug. 2026, 12:01 Sursă Realitatea.net

Ministerul iranian de Externe a anunțat luni că nu poartă negocieri cu Statele Unite, deși președintele american Donald Trump susține că discuțiile urmează să fie reluate în cursul serii. Teheranul confirmă însă negocierile cu Omanul pentru stabilirea unei căi de trecere prin Strâmtoarea Ormuz.

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