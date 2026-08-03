Trump anunță noi negocieri cu Iranul, după ce a amânat un atac alături de Israel

Președintele Donald Trump a anunțat că noi negocieri între Statele Unite și Iran vor începe luni după-amiază, după ce a susținut că a amânat un atac comun cu Israelul împotriva Republicii Islamice, în condițiile în care Teheranul ar accepta încheierea rapidă a unui acord.
„Desigur că nu vor să fie atacați. Cunoșteau amploarea acestui atac, deoarece îl vedeau cum prinde contur. Ceea ce facem acum este să discutăm cu ei în cadrul unor negocieri. Acestea vor începe mâine după-amiază”, a declarat Trump duminică, la bordul avionului prezidențial Air Force One.
Trump: Negocierile cu Teheranul încep luni după-amiază
Cu o zi înainte, liderul de la Casa Albă anunțase că renunță la noi atacuri împotriva Iranului, pe care le-a descris drept acțiuni „la un nivel de forță și putere nemaiîntâlnit de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace”. Condiția invocată de Trump a fost încheierea rapidă a unui acord cu Teheranul, în special în privința situației din strâmtoarea Ormuz.
Duminică, președintele SUA a afirmat că demersul privind reluarea negocierilor a fost solicitat de Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iran.
„Există un acord privind Ormuz, iar apoi va urma un acord privind programul nuclear; s-ar putea spune chiar privind denuclearizarea Iranului”, a declarat Trump.
Acordul privind strâmtoarea Ormuz, principala condiție invocată de Washington
Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru transportul mondial de petrol și gaze, este din nou blocată de Iran de la reluarea confruntărilor cu Statele Unite, la începutul lunii iulie. Situația a produs perturbări majore în economia mondială.
Iranul permite în prezent tranzitul pe o singură rută maritimă, de-a lungul propriilor coaste. Autoritățile de la Teheran transmit că nu intenționează să revină la situația anterioară războiului și vor să păstreze controlul asupra strâmtorii, aflate și în apele teritoriale ale Omanului.
În iunie, deschiderea unei rute omaneze a provocat reacții dure din partea autorităților iraniene. Totuși, potrivit informațiilor transmise de Teheran, se conturează un posibil compromis.
Un acord semnat la jumătatea lunii iunie, menit să deschidă calea negocierilor de pace, nu a produs până acum rezultate diplomatice concrete. La începutul lunii iulie, Statele Unite și Iranul au reluat atacurile reciproce.