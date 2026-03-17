Israelul anunță că șeful securității iraniene, Ali Larijani, a fost ucis
Armata a confirmat și uciderea comandantului forţei paramilitare Basij şi a adjunctului acestuia.
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz a declarat că înaltul oficial iranian, Ali Larijani a fost ucis luni seară într-un atac aerian israelian în Iran.
Armata israeliană anunţase anterior că analizează încă rezultatele atacului care l-a vizat pe şeful Consiliului iranian de Securitate, Ali Larijani considerat al doilea cel mai puternic om din Iran după liderul religios suprem.
Miliţiile Basij apropiate de armata ideologică a Iranului, Garda Revoluţionară sunt cunoscute pentru rolul lor în reprimarea violentă a protestelor anti regim din Iran.
Şeful statului major israelian spune că sunt vizate în continuare elemente ale Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice şi ale aparatului represiv al regimului iranian.
