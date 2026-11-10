Jurnalistul Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru, detalii exclusive despre varianta de armistițiu propusă de SUA Rusiei și Ucrainei

Realitatea Plus a obținut, pe surse, detalii din briefingul pe care Casa Albă l-a susținut luni pentru presa acreditată, înaintea negocierilor care încep astăzi. Administrația Trump le-a cerut rușilor să accepte ca Statele Unite să ofere Ucrainei garanții de securitate după modelul articolelor 4 și 5 din Tratatul NATO, iar Alianța bord-atlantică să ofere, la rândul ei, aceleași garanții.
Ucraina nu intră în NATO, dar ar primi o protecție asemănătoare
Surse citate de Realitatea Plus susțin că administrația Trump propune garanții de securitate pentru Ucraina după modelul NATO. Rusia și Ucraina s-ar arăta, în privat, mai flexibile inclusiv în privința unui posibil schimb de teritorii.
Asta însemnă că dacă Ucraina este amenințată, aliații se consultă de urgență. Dacă este atacată, acțiunea este tratată ca un atac asupra tuturor. Ucraina nu ar intra în NATO, dar ar primi o protecție foarte asemănătoare. Acesta este schimbul pe care America încearcă să-l propună ambelor tabere. Cum ar funcționa concret și dacă ar implica trupe americane, administrația nu a explicat încă.
SURSE: Rusia și Ucraina sunt flexibile în privința unor schimburi de teritorii
Al doilea semnal este la fel de important. Sursele Realitatea Plus spun că, în privat, atât Rusia, cât și Ucraina se arată flexibile în privința unui posibil schimb de teritorii. Teritoriul rămâne însă la final, după ce se stabilește noua arhitectură de securitate. Iar pentru prima dată, potrivit acelorași surse, America vede la ruși o dorință reală de a încheia războiul. Dacă această rundă merge bine, negociatorii lui Trump ar putea merge apoi direct la Putin.
Europenii sunt implicați pe deplin, de la Franța, Germania, Marea Britanie și Italia până la Finlanda și Norvegia, chiar dacă Moscova refuză să-i primească la masă.
Rămâne întrebarea-cheie: va accepta Kremlinul o Ucraine protejată aproape ca un stat NATO? Primele răspunsuri ar putea veni în aceste două zile, iar ele vor contura securitatea chiar la granița noastră.