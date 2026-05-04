Liderii PSD se reunesc în această seară într-o ședință online, înaintea votului la moțiunea de cenzură

Liderii PSD se reunesc în această seară într-o ședință exclusiv online a Biroului Politic, pentru a analiza ultimele detalii înaintea votului de marți asupra moțiunii de cenzură, anunță Realitatea Plus. De-a lungul zilei, mai mulți lideri importanți ai partidului sunt convinși că moțiunea va trece cu un număr de voturi mai mare decât cel al semnăturilor depuse.

Potrivit surselor citate, liderii social-democrați vor face o nouă trecere în revistă a situației, pentru a se asigura că marți va fi o mobilizare exemplară la vot.

De altfel, mai mulți lideri de frunte ai PSD au transmis mesaje optimiste privind șansele moțiunii.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis luni că social-democrații se așteaptă la un rezultat favorabil. Într-un mesaj public, el a afirmat că moțiunea „va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături” .

Manda a adăugat că România se află într-un moment în care actuala formulă de guvernare nu mai răspunde nevoilor populației și că votul de marți reprezintă un pas necesar pentru schimbare.