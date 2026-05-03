Fostul ministru al Muncii: Vârsta de pensionare nu trebuie crescută

Ministrul demisionar al Muncii, Florin Manole, demontează declarațiile lui Ilie Bolojan, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Manole susține că vârsta de pensionare nu trebuie să crească pentru că statul are suficienți bani pentru a plăti pensiile. Asta pentru că, explică el, deficitul de la fondul de pensii nu este așa mare cum a spus prim-ministrul.

„Vârsta de pensionare nu trebuie să crească. Măsurile care trebuie luate sunt: 1.) Subvenționarea locurilor de muncă noi . Sistemul ăsta de subvenții merge și pentru cei care au peste 50 de ani și sunt greu angajabili pentru că au pierdut locul de muncă și din cauza vârstei unii angajatori se feresc să mai ia astfel de oameni la lucru, deși experiența e importantă mereu. Deci stimularea pieței muncii. Și doi, extrem de important, combaterea muncii la negru .

Dar eu nu m-aș speria atât de tare de valul decrețeilor la pensii pentru că mulți dintre ei au lucrat și în străinătate, ceea ce înseamnă că vor aduce de acolo cotizații și drepturi la pensie. Sistemul de pensii nu a colapsat și nu va colapsa. Mai curând firmele private colapsează și fondurile de pensii mai pierd câteodată la bursă - s-a întâmplat în niște ani, în criza anterioară 2008-2009 la Bursa de la Londra, de exemplu.

Dar nu trebuie să se sperie nimeni. Statul își poate plăti obligațiile, trebuie să-și plătească obligațiile, iar deficitul de la fondul de pensii nu este atât de mare cât se spune”, a declarat Florin Manole.