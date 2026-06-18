Politica· 2 min citire

Ludovic Orban acuză o campanie de intimidare: „Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare”

Ludovic Orban

Ludovic Orban

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 20:53

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a reacționat dur după o serie de evenimente politice și judiciare petrecute în ultimele zile, pe care le consideră semnale ale unei tentative de intimidare a susținătorilor premierului desemnat Adrian Veștea. Fostul lider liberal a vorbit despre o „zi neagră pentru democrația din România”.

Ludovic Orban a lansat un mesaj extrem de critic la adresa adversarilor politici și a unor instituții ale statului, susținând că mai multe evenimente recente ar avea legătură între ele și ar urmări influențarea scenei politice înaintea unor momente importante pentru Partidul Național Liberal.

Liderul Forța Dreptei a invocat audierea și plasarea sub control judiciar a lui Ciprian Ciucu, informațiile apărute în spațiul public referitoare la o posibilă anchetă care l-ar viza pe Dominic Fritz, precum și decizia Tribunalului Ilfov de suspendare a unor hotărâri interne ale PNL.

În opinia lui Orban, toate aceste evoluții transmit un mesaj politic și urmăresc să exercite presiuni asupra celor care îl susțin pe premierul desemnat Adrian Veștea.

Fostul premier a criticat în termeni duri atât instituțiile implicate în aceste cazuri, cât și deciziile care au influențat viața internă a partidelor, susținând că acestea ridică semne de întrebare privind funcționarea mecanismelor democratice.

Totodată, Orban a comentat și declarațiile președintelui Nicușor Dan referitoare la obținerea unei majorități parlamentare pentru învestirea viitorului Executiv, interpretând poziția șefului statului ca pe o acceptare tacită a unor negocieri pentru asigurarea voturilor necesare.

În finalul mesajului său, liderul Forța Dreptei a transmis că astfel de acțiuni nu vor avea efectul dorit asupra taberei pe care o reprezintă.

„Dacă scopul este intimidarea noastră, nu veți obține acest lucru. Din contră, ne veți determina să fim și mai hotărâți și să identificăm mai clar cine sunt cei împotriva cărora trebuie să luptăm pentru apărarea democrației și a drepturilor cetățenilor”, a transmis Ludovic Orban.

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