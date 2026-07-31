Victor Cațavei (AUR): „România – o navă în derivă sub aspect economic – ca și rezultat al guvernărilor din ultimii 36 de ani”

Victor Cațavei, coordonatorul comisiei AUR “Investiții și Programe de Finanțare”, arată că economia României se confruntă cu un vârf de dificultăți majore, trecând prin deficite bugetare record în Uniunea Europeană și printr-o încetinire accentuată a creșterii financiare. Acesta precizează că măsurile fiscale luate pentru corectarea acestor derapaje pun o presiune mare pe populație.

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