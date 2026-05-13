Mark Rutte la București: „Europa a auzit mesajul SUA”. Aliații trec la un buget de 5% din PIB pentru Apărare

Prezent la Summitul B9 de la București, Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj ferm de unitate și determinare, subliniind transformările profunde prin care trece Alianța Nord-Atlantică în contextul agresiunii ruse în Ucraina. Rutte a evidențiat rolul crucial al Flancului Estic și a anunțat o creștere istorică a angajamentelor financiare pentru statele membre.

Salt de la 2% la 5% din PIB pentru Apărare

Mark Rutte a subliniat că securitatea europeană necesită investiții masive și o asumare sporită a responsabilităților pentru apărarea convențională. Acesta a făcut referire la progresele uriașe făcute de la summiturile anterioare până în prezent.

„Cred în continuare că unul dintre succesele cele mai mari ale politicii externe a fost summitul președinților; Trump a fost la Haga. Toți aliații au convenit atunci asupra acelui 2%. Apoi am convenit să trecem la 5% și să ne egalizăm cheltuielile cu SUA. Astfel ne asigurăm că toată lumea se poate apăra împotriva cursului advers sau a ceea ce am văzut astăzi aici. Sunt țări care trec în acest timp la 5%, țări care se îndreptau spre 5% chiar și înainte de summitul anterior”, a declarat șeful NATO.

Mesaj către Washington: Europa își face partea

În contextul discuțiilor privind echilibrul contribuțiilor în interiorul NATO, Mark Rutte a ținut să asigure partenerul american că statele europene au înțeles necesitatea de a investi în propria securitate, oferind România ca exemplu de bune practici.

„Trebuie să fim sinceri că avem și noi discuțiile noastre în NATO. Au existat dezamăgiri din partea SUA, dar aliații au auzit mesajul. Am constatat că este în creștere uriașă această tranziție către respectarea angajamentelor. Și în România am văzut același lucru. Ieri am văzut avioane din SUA realimentând aici pe aeroport. România își face partea ei în ceea ce privește respectarea acestor angajamente. Mesajul meu către SUA este: Europa a auzit mesajul și colaborăm strâns”, a precizat Rutte.

Securitatea Ucrainei, prioritate absolută la Summitul de la Ankara

Secretarul General a reafirmat că apărarea statelor de pe flancul estic este indisolubil legată de sprijinul oferit Ucrainei, menționând că viitorul summit de la Ankara va aduce noi măsuri concrete pentru susținerea industriei de apărare.

„Rusia rămâne amenințarea directă a NATO. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele NATO și flancul estic. O Ucraină mai puternică astăzi și o Ucraină mai puternică pentru mâine este modul de a opri agresiunea Rusiei. Securitatea Ucrainei este securitatea noastră. Doar prin NATO putem să menținem în siguranță un miliard de oameni pe ambele părți ale Atlanticului”, a concluzionat Mark Rutte, mulțumind liderilor de la București și Varșovia pentru leadershipul demonstrat.

Protecția Mării Negre și deminarea maritimă

Rutte a menționat și pașii următori pentru securizarea rutelor comerciale, amintind inițiativele care vizează eliminarea pericolelor din apele teritoriale ale aliaților.

„Există inițiative, cum este cea a flancului britanic, care se asigură că va exista acolo ceea ce este necesar pentru a face deminarea, pentru a se asigura că marea rămâne deschisă. Sunt nave trimise acolo care să elimine minele maritime și asta se face în continuare. Împreună suntem mai puternici și în mai multă siguranță în NATO”, a mai adăugat Secretarul General NATO.