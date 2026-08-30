Miron Mitrea, atac dur la adresa premierului: „Ne crede proști! E o minciună gogonată că n-a știut cu cine se întâlnește în biroul de la Guvern”

Analistul politic Miron Mitrea a lansat critici extrem de dure în exclusivitate la Realitatea PLUS, acuzându-l pe primul-ministru că induce în eroare opinia publică și că încearcă să se disculpe prin explicații lipsite de credibilitate. Fostul politician susține că este imposibil ca un șef de Guvern să primească în birou persoane fără o verificare prealabilă din partea serviciilor de informații.
„Un premier cu capul la el nu primește oameni de pe stradă”
Miron Mitrea a desființat versiunea oferită de premier privind lipsa de informații despre persoanele cu care are întrevederi oficiale, subliniind protocoalele stricte ale funcției.
„Să ne luați pe toți de tâmpiți, sincer. Încercați măcar să faceți o explicație cu cap și coadă, pentru că e jenant să ne luați de proști. Eu n-am fost prim-ministru, am fost ministru. N-a intrat niciun om de afaceri român sau străin sau persoană la mine în birou fără ca să am informații. Un prim-ministru cu capul la el are o persoană care se ocupă de informații în legătură cu sistemele din România, că de-aia există, și se informează. Faptul că el n-a știut cine este domnul acela este o minciună, n-avea cum să nu știe. Prim-ministrul României are timp să se întâlnească cu un cetățean despre care nu știe cine este? Când îți faci treaba, nu ai timp să te vezi cu toată lumea. E o minciună gogorată și sunt rușinat că am un prim-ministru care ne minte în asemenea hal.”
Miza dosarelor și strategia Procuraturii
Analizând suspiciunile de corupție vehiculate în spațiul public și reținerile martorilor din dosare, Mitrea a explicat mecanismele prin care anchetatorii obțin colaborări în anchetele penale.
„Din experiența mea, am avut 66 de dosare de-a lungul timpului. Așa e în politică, nu scapi ușor. Știu că 99% din cei care sunt prinși în asemenea dosare și care sunt martori sau puși sub acuzație, în momentul în care se pun pe masă dovezile, sunt foarte dornici de înțelegere. Procuratura, nu doar din România, ci din toată lumea, are o strategie simplă: nu vor să prindă carul păun, ci lasă mai ușor ca să meargă mai departe. În jurul lui de ceva vreme se tot discută, a mai fost cazuri. Nu spun că el a pus mâna pe bani, doamne ferește, dar se creează suspiciuni. Mă miră cei de la USR că nu zic nimic, când altădată urlau imediat: «Corupție, plecați acasă!».”
Tensiunile legate de Curtea Constituțională și întâlnirile de taină
Referitor la explicațiile privind întrevederea cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, Miron Mitrea consideră că justificările oficiale sunt complet nereale. „Referitor la întâlnirea cu Simina Tănăsescu, ne crede proști din nou. Dacă era vorba de spații, se vedeau la ea în birou sau la el în birou. Nu vine primul ministru la tine dacă vrei ceva de la el. Știu eu ce povestește el cu Ministerul Dezvoltării, hai să fim oameni serioși, e altă clădire, altă mâncare de pește. Premierul are treabă, stă la birou. Nu cred că premierul e atât de prost încât să primească un om de pe stradă. El știe foarte bine ce discuții au avut. Ne crede proști de la capăt la altul”, a concluzionat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.