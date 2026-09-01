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Mohammad Murad, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Trebuie să recunoască că a avut un eșec mare în guvernare”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat1 sept. 2026, 20:58
SursăRealitatea PLUS

Deputatul AUR Mohammad Murad a lansat marți seară, în direct la Realitatea PLUS, un val de critici dure la adresa premierului demis Ilie Bolojan, despre care a spus că trebuie să recunoască faptul că a avut un „eșec total în guvernare”.

”Trebuie să recunoască că a avut un eșec mare în guvernare”

”Domnul Ilie Bolojan nu știe să împartă nimic. Domnul Ilie Bolojan, am văzut și măsurile pe care le-a luat. Trebuie să recunoască că a avut un eșec mare. Așa cum a recunoscut lumea întreagă în România că a avut un succes în administrațiile locale și s-a bucurat de acest succes și de asta a ajuns aici unde a ajuns, acum a venit momentul în care să își asume acest eșec. Nu-i nimic. Fiecare dintre noi în viață are și eșecuri și succese. Da, domnul Bolojan a avut eșec total în guvernare. Punct”, a declarat deputatul AUR.

”Dacă se apucă de o afacere, într-un an de zile falimentează”

În plus, Mohammad Murad este de părere că Ilie Bolojan nu ar reuși să gestioneze cu succes niciun tip de afacere, din cauza climatului economic pe care îl creează măsurile adoptate de acesta.

”Nu am nimic cu dânsul, îl respect în continuare, dar așa cum am spus, dacă mâine dimineață se apucă de o afacere, orice afacere își dorește dânsul, dându-i un milion de euro, vă garantez că într-un an de zile falimentează. Că nu se poate. Nu-ți dă climat de afaceri, vreo afacere. Nu-ți dă climat ca antreprenor să aibă vreo șansă de succes. Nu e corect ce se întâmplă”, a mai spus oficialul.

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