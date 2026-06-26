Noi percheziții ale DNA după interceptări în dosarul lui Ciucu. Ce au descoperit anchetatorii - SURSE

Publicat 26 iun. 2026, 10:53 Sursă realitatea.net

Apar noi detalii explozive în mega-ancheta în care este vizat edilul capitalei Ciprian Ciucu, se fac percheziții informatice pentru că există interceptări care stau la baza acuzațiilor extrem de grave, susțin surse din anchetă pentru Realitatea Plus. Jurnalista Denis Rifai ar fi negociat cu Ciucu emiterea unor avize pentru locuri de parcare, inclusiv Bolojan ar putea fi chemat la audieri să dea explicații din campania pentru locale.

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