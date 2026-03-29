Primar PSD: ”Guvernarea e ca o nuntă la care USR fură mireasa”

Guvernarea e ca o nuntă la care USR vine și fură mireasa! Este declarația care vine din partea unui primar PSD în pline consultări ale partidului pentru ieșirea de la guvernare. Edilul a venit și cu atacuri și susține că ”miniștri mai slabi și mai nepregătiți cum are USR nu s-a mai întâlnit până în acest moment”.

„Vizavi de mândra noastră guvernare, domnule președinte, suntem ca la nuntă. În sensul că e un fel de horă mare: doi pași în spate, doi pași în față, doi în spate... Când e bine, e o periniță, ne pupăm cu toată lumea, dar, conform tradiției, vine USR-ul și fură mireasa.

Acum problema se pune la modul următor: ce facem cu ogânzile, cu mesenii? Mai luăm darul sau nu-l mai luăm? Și aici e o chestie de hotărâre. Ori ginerele se supără ca măgarul pe sat și ne vedem de treaba noastră, ori o înghițim și pe asta, aducem mireasa înapoi, negociem cu comisiile astea care ne-au pus în piept peste tot... cu scuzele de rigoare și cu riscurile de rigoare.