PROIECTUL HIDROCENTRALEI DE LA RĂSTOLIȚA, BLOCAT ÎN INSTANȚĂ DE ONG-URI FINANȚATE DIN STRĂINĂTATE

Proiectul hidroenergetic de la Răstolița, început încă din 1989 și finalizat în proporție de 90%, este blocat în continuare, deși ar putea contribui semnificativ la creșterea capacității de producție energetică a României. După mulți ani în care lucrările au stagnat, guvernele succesive nu au reușit să finalizeze cele 10% rămase.

Recent, autoritățile au emis acordul de mediu necesar reluării și finalizării proiectului. Cu toate acestea, două organizații neguvernamentale (ONG-uri) au contestat acest acord în instanță, obținând blocarea lucrărilor.

Aceste ONG-uri sunt cunoscute pentru implicarea în mai multe controverse, contestând avize pentru proiecte importante, inclusiv pentru termocentralele din cadrul Complexului Energetic Oltenia și alte proiecte de infrastructură, invocând protecția unor specii de animale sau a mediului.

Deputatul AUR de Mureș, Răzvan Biro atrage atenția că aceste ONG-uri, susținute financiar din străinătate, au o influență semnificativă asupra proiectelor majore din România și chiar s-au implicat în campania electorală, susținând un anumit candidat și atacând imaginea altora.

Într-un context în care românii se confruntă cu facturi tot mai mari la energie, blocajele administrative și juridice la proiecte strategice ridică întrebări importante privind echilibrul dintre protecția mediului și necesitatea dezvoltării energetice. Rămâne de văzut cum va reacționa statul pentru a debloca astfel de investiții, vitale pentru securitatea energetică a țării.