PSD lansează un atac dur la adresa PNL, USR și UDMR: „Schimbă regulile doar ca să rămână la putere”

PSD acuză PNL, USR și UDMR că tergiversează formarea unui nou Executiv și susține că partidele de dreapta modifică permanent condițiile negocierilor pentru a-și conserva pozițiile de putere.
Social-democrații avertizează că actualul blocaj politic poate avea consecințe serioase asupra economiei și asupra relației României cu partenerii europeni.
Într-un comunicat, PSD afirmă că anunțul privind susținerea unui premier comun, în lipsa unei majorități parlamentare consolidate, reprezintă o nouă încercare de a amâna constituirea unui guvern cu atribuții depline.
Reprezentanții formațiunii susțin că, după adoptarea moțiunii împotriva lui Ilie Bolojan, au pledat constant pentru o soluție rapidă care să asigure stabilitatea politică. Potrivit PSD, prima opțiune a fost refacerea coaliției pro-occidentale fără Ilie Bolojan, însă propunerea ar fi fost respinsă.
Social-democrații mai afirmă că au susținut demersurile președintelui pentru desemnarea unui nou prim-ministru și că ulterior și-au exprimat disponibilitatea de a prelua conducerea Guvernului și de a semna un acord politic cu partidele de dreapta. În toate aceste situații, spun liderii PSD, negocierile s-ar fi blocat din cauza schimbării poziției partenerilor de discuții.
În comunicat, PSD susține că noile condiții invocate în negocieri, precum rotația la guvernare, principiul reciprocității sau alte formule considerate neconstituționale, sunt doar pretexte care împiedică formarea unui Executiv.
Formațiunea avertizează că prelungirea crizei politice poate afecta îndeplinirea jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), poate influența evaluarea agențiilor internaționale de rating și riscă să afecteze credibilitatea României pe plan european. Potrivit PSD, costurile acestui impas vor fi suportate în cele din urmă de cetățeni și de economia țării.