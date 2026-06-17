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Politica· 1 min citire
Robert Turcescu: „Nu poți exclude milioane de români din jocul politic”
Robert Turcescu
Robert Turcescu susține că liderii politici care nu vor să negocieze cu AUR refuză să admită că partidul este susținut de mai bine de 40% din români. Totul după ce Adrian Veștea a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu exclude discuțiile cu partidul condus de George Simion. Mai mult, jurnalistul susține că anunțul premierului desemnat este o încercare timidă de a relua democrația.
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