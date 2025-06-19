ROMÂNIA, FĂRĂ REPREZENTARE LA APCE: UN GEST FĂRĂ PRECEDENT DIN PARTEA CAMEREI DEPUTAȚILOR

Pentru prima dată în istoria participării României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), Camera Deputaților nu va avea reprezentare la sesiunea din perioada 22–27 iunie 2025. Decizia a fost luată fără explicații oficiale de actuala conducere a Camerei Deputaților.

Blocarea deplasării delegației românești la APCE a fost decisă de conducerea Camerei Deputaților, aflate sub controlul coaliției PSD–PNL–USR–UDMR. Deși Senatul României a aprobat în mod firesc participarea membrilor săi, Camera Deputaților a refuzat fără o justificare clară să urmeze aceeași procedură pentru propriii reprezentanți.

Decizia ridică semne de întrebare privind motivațiile politice din spatele acestui blocaj. Surse din opoziție susțin că refuzul este parte a unui plan mai amplu de a menține parlamentarii în țară, pentru a asigura voturile necesare în vederea formării unui nou Guvern. În plus, se vorbește despre o tentativă de a împiedica participarea parlamentarilor AUR, membri titulari ai delegației la APCE, care ar fi putut să ia cuvântul și să expună ceea ce numesc o „lovitură de stat” la nivel național.

„Este un sabotaj instituțional fără precedent. Se încearcă eliminarea vocii României dintr-unul dintre cele mai importante foruri europene, doar pentru a proteja jocuri politice interne. Se încalcă grav drepturile membrilor titulari ai delegației și se subminează legitimitatea reprezentării internaționale a României”, se arată într-o reacție venită din partea opoziției.

Cererea este clară: se solicită de urgență acreditarea membrilor titulari ai Camerei Deputaților pentru a participa la sesiunea APCE din iunie.

Decizia fără precedent a Camerei Deputaților naște îngrijorări legate de direcția în care se îndreaptă democrația parlamentară în România și riscă să afecteze imaginea țării pe plan european.