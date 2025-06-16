ROMÂNII, DEFAVORIZAȚI ÎN PROPRIA ȚARĂ! PREȚURI MAI MARI LA GAZ, REDUCERE PENTRU STRĂINI, ACUZĂ PETRIȘOR PEIU (AUR)

Situație revoltătoare! Senatorul AUR Petrişor Peiu afirmă că statul român - prin Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) - a hotărât ca tariful de transport al gazelor să fie cu 40% mai mic pentru exportul în Austria decât pentru consumul intern în România.

”Am să vă spun, foarte pe scurt, cum plătim noi pentru a avea dreptul să exportăm gaz ieftin în Austria. Păi, foarte simplu! Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie a stabilit următorul lucru: tariful de transport al gazelor este mai mic cu 40% dacă gazul este exportat în Austria, decât dacă este transportat în interiorul României”, a transmis, luni, senatorul AUR într-un comunicat.

Potrivit lui Petrișor Peiu, ”toate tarifele de transport pentru gazele exportate în Austria sunt cu 40% mai mici decât tarifele de transport pentru gazele consumate în România, pentru noi, pentru consumatorii români”.

”Iată cum consumatorul austriac este favorizat în defavoarea consumatorului român. De către cine? De către statul român. Şi pentru ce? Pentru a consuma gaz românesc. Asta e dreptatea pe care vrem să o vedem şi în anii următori? Este complet inacceptabil ca, într-un context european tensionat, în care România este chemată să contribuie la securitatea energetică a UE, statul nostru să-şi saboteze propriii cetăţeni în favoarea consumatorilor din afară. Exportăm ieftin, dar iată, plătim scump!”, a transmis senatorul AUR.



