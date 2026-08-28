Șase luni de război în Iran: Incertitudine, sărăcie și amenințări cu o și mai mare represiune

Publicat 28 aug. 2026, 10:43 Sursă realitatea.net

Războiul dintre Iran și Statele Unite intră vineri în a șasea lună, iar iranienii trăiesc în incertitudine, cu o economie care se deteriorează și sub amenințarea unei represiuni politice sporite, cu toate că recent au fost acordate unele libertăți sociale, fapt ce a stârnit furie în rândul conservatorilor, relatează EFE.

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