ȘEFA PARLAMENTULUI EUROPEAN, ROBERTA METSOLA, A AJUNS ÎN ROMÂNIA PENTRU DISCUȚII CU NICUȘOR DAN

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns azi în România, într-o vizită de două zile, care va debuta cu o întâlnire informală cu președintele ales, Nicușor Dan. Ulterior, Metsola va fi la Timișoara, la invitația primarului Dominic Fritz.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns azi în România, într-o vizită de două zile, care va debuta cu o întâlnire informală cu președintele ales, Nicușor Dan. Ulterior, Metsola va fi la Timișoara, la invitația primarului Dominic Fritz.

„Aștept cu nerăbdare să călătoresc în România într-un moment atât de important pentru țară. Sunt mândră să accept Premiul Timișoara pentiru Valori Europene în numele Parlamentului European. Este un omagiu adus nu numai valorilor noastre europene comune, ci și luptei noastre zilnice de a le proteja. În vremuri de incertitudine, Europa rămâne un far al speranței, al demnității și al democrației. Spiritul Timișoarei întruchipează aceste valori, amintindu-ne că libertatea nu este niciodată un dat, este câștigată și trebuie apărată. Angajamentul României față de proiectul european continuă să ne inspire pe toți,” a declarat Roberta Metsola înaintea vizitei.



Ceremonia de decernare a premiului va avea loc joi, 22 mai, la ora 15:00. La finalul ceremoniei, Președinta Parlamentului European și Primarul Timișoarei vor susține declarații de presă.



Tot joi, cu ocazia vizitei la Timișoara, Roberta Metsola și Dominic Fritz vor avea un dialog cu 800 de elevi și studenți din Timișoara și din regiune despre Europa și provocările actuale și vor răspunde întrebărilor tinerilor din sală. Întâlnirea are loc la Filarmonica Banatul, de la ora 10:00. Accesul presei în sală este permis.



Premiul Timișoara pentru Valori Europene, aflat la a doua ediție, este acordat personalităților internaționale care susțin activ valorile fundamentale ale Europei. Laureata de anul acesta a fost aleasă de un juriu format din figuri marcante ale scenei culturale, diplomatice și juridice românești. Roberta Metsola a fost apreciată pentru leadership-ul său ferm în momente de criză, sprijinul necondiționat pentru Ucraina și Moldova și eforturile sale continue pentru aderarea României la spațiul Schengen.



Membrii juriului sunt:



Iulia Motoc (Haga), judecător al Curții Penale Internaționale

Cristian Măcelaru (Koeln), director muzical al Orchestrei Naționale a Franței

Simona Miculescu (Paris), ambasador, preşedinte al Conferinței generale a UNESCO

Anca Miruna Lăzărescu (Muenchen), regizoare și scenaristă

Adriana Babeți (Timișoara), scriitoare și critic literar

Dominic Fritz, Primarul Timișoarei



Premiul Timişoara pentru Valori Europene este însoțit și de un premiu în bani în valoare de 30.000 de euro. Anul acesta, la solicitarea Președintei Metsola, premiul în bani nu va fi încasat, urmând să fie realocat pentru ediția din 2026.