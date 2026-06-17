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Politica· 1 min citire
Sprijin militar pentru Ucraina, ce au stabilit liderii lumii la Summitul G7. Ana-Maria Păcuraru, transmisiune specială pentru REALITATEA PLUS
Ana Maria Păcuraru
Publicat17 iun. 2026, 13:12
SursăRealitatea PLUS
Liderii marilor economii mondiale promit mai mult sprijin militar pentru Ucraina. De asemenea, Donald Trump a reușit la Summitul G7 din Franța să încheie un acord între SUA și Iran, și a obținut redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei transmite informații în exclusivitate pentru Realitatea Plus.
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