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Termen decisiv în dosarul lui Călin Georgescu. Contestația ajunge luni în fața judecătorilor

Termen decisiv dosar Călin Georgescu

Termen decisiv dosar Călin Georgescu

Scris deStoica Marian
Publicat26 iun. 2026, 13:10
Sursărealitatea.net

Călin Georgescu ajunge luni din nou în fața magistraților de la Curtea Supremă! Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor rejudeca contestația avocaților din acest dosar, cu privire la începerea judecății celui de-al doilea dosar penal deschis de procurorii de la parchetul general. În acest caz miza este una uriașă, întrucât răspunsul este unul definitiv, potrivit Realitatea PLUS.

Călin Georgescu urmează să se prezinte luni în fața magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un proces important în care se rejudecă o contestație. Decizia Curții Supreme va fi definitivă și poate duce fie la începerea judecății pe fond la Curtea de Apel București, fie la întoarcerea dosarului la Parchetul General.

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