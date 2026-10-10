Trump bate palma cu Putin pentru livrări masive de motorină rusească

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 10:29

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Rusia va livra peste 300.000 de tone de motorină pe piețele americană și mondială, în urma unei convorbiri telefonice cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Potrivit lui Trump, alte livrări sunt planificate pentru luna noiembrie și perioada următoare, iar autoritățile americane au emis o licență temporară care permite exportul motorinei rusești pe piețele internaționale.

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